Шмигаль розраховує на взаємне визнання з ЄС електронних послуг

Україна розраховує на взаємне визнання з Європейським Союзом електронних довірчих послуг у найближчі роки.

Як передає Укрінформ, про це написав Шмигаль у Телеграмі після зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з цифрового розвитку Маргретою Вестагер.

"Єврокомісія надає послідовну підтримку урядовим ініціативам, зокрема, сприяє розвитку електронного урядування в Україні. Наша мета — це інтеграція у цифровий ринок ЄС. І ми розраховуємо на взаємне визнання електронних довірчих послуг у найближчі роки", - написав очільник Уряду.

Він також заважив, що майбутнє світу — за цифровими технологіями і під час зустрічі з Вестагер обговорили спільне цифрове майбутнє України та ЄС.