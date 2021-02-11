Європарламент позитивно оцінив успіхи України в імплементації Угоди про асоціацію - Шмигаль

Ухвалення Європейським парламентом доповіді щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС є позитивною оцінкою успіхів України та свідчить про незмінну підтримку від європейських партнерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Європейський парламент позитивно оцінив успіхи України в імплементації Угоди про асоціацію. Доповідь Міхаеля Галера щодо України підтримали 526 європарламентарів.Це рішення є черговим свідченням високого рівня відносин між Україною та Європейським Союзом", - написав Шмигаль.

Він додав, що це рішення є також підтвердженням незмінної політики ЄС щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Шмигаль висловив вдячність Європарламенту за позитивну оцінку виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань.

Як повідомлялося, Європейський парламент у четвер, 11 лютого, в цілому та більшістю голосів ухвалив доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, проєкт якої підготував євродепутат від політичної групи Європейської народної партії Міхаель Галер.