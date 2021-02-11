Сьогодні у Брюсселі - засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Під час засідання 11 лютого Ради асоціації ЄС-Україна відбудеться дискусія щодо досягнень в імплементації двосторонньої Угоди про асоціацію і шляхів розв'язання проблемних питань у реалізації цього документа.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської ради.

«Зустріч відбудеться під головуванням Жозепа Борреля, високого представника із закордонних справ і політики безпеки. Українську делегацію очолить Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України. Учасники обговорять імплементацію Угоди про асоціацію ЄС-Україна та події, що пов’язані із суверенітетом та територіальною цілісністю України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає європейська сторона, під час обговорення питань щодо виконання Угоди про асоціацію учасники зустрічі зосередять увагу на кількох сферах взаємного інтересу: на політичних реформах, на питаннях верховенства права та безпеки, економічного співробітництва і торгівлі.

Учасники також узагальнять інформацію щодо поточного розвитку на сході України та імплементації Мінських домовленостей з наголосом на гуманітарних проблемах.

Ще одним питанням для обговорення під час зустрічі буде політика невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією, а також регіональні проблеми.

Сьогодні під час Ради асоціації Українська урядова делегація продовжить обговорення питань, які піднімалися під час зустрічей з представниками Єврокомісії та Європарламенту протягом попередніх двох днів візиту – економічні реформи, участь України у реалізації «Зеленої угоди» ЄС, співробітництво у галузі цифрової трансформації, продовження зусиль із децентралізації, зміцнення правової системи, включаючи реформу судової гілки влади та поновлення інституційної дієздатності антикорупційної архітектури України.

Оголошено, що у четвер після завершення переговорів Жозеп Боррель та Денис Шмигаль проведуть спільну пресконференцію у Брюсселі, початок якої запланований на 17.30 (18.30 за Києвом).

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала робочий візит до Брюсселя. В рамках візиту відбулися зустрічі з керівництвом Європейського Союзу та НАТО.