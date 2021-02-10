ЄС готовий почати розгляд лібералізації торгівлі з Україною – Домбровскіс

Європейський Союз зацікавлений у тому, щоб повною мірою використати потенціал Угоди про асоціацію з Україною, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), та готовий розпочати перегляд торговельної лібералізації для товарів, як це передбачено умовами Угоди.

Про це сьогодні у Брюсселі за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив Виконавчий віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зацікавлені у поглибленні нашої торгівлі та економічної співпраці, у таких сферах, як цифровий розвиток, полегшення торгівлі та митниця. Ми готові розпочати перегляд торговельної лібералізації для товарів, яка передбачена у статті 29 Угоди, що відбувається за п’ять років після того, як вона (Угода) набула чинності. Тож це означає – цього року. Це буде важливий крок до подальшого покращення доступу до наших ринків та відобразить динамізм цієї угоди», - сказав Домбровскіс.

Він нагадав, що завтра, 11 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації ЄС-Україна, під час якого сторони обговорять подальші кроки для розвитку двосторонніх відносин, у світлі імплементації Угоди про асоціацію ЄС-Україна, включаючи ПВЗВТ.

«Перед цією зустріччю ми з прем’єр-міністром обговорили виконання ПВЗВТ, та погодилися, що там все ще є багато нерозкритого потенціалу. Ми дійшли розуміння також щодо необхідності повною мірою поважати зобов’язання, що були зроблені відповідно до цієї ПВЗВТ. Ми зважили на успіх, який уже був досягнутий в рамках ПВЗВТ. Сподіваємося, що ця позитивна тенденція між Україною і ЄС продовжуватиметься і зміцнить роль ЄС як ключового торговельного партнера для України», - наголосив Домбровскіс.

Виконавчий віце-президент ЄК зауважив, що під час зустрічі прем’єр-міністр України отримав підтвердження з боку Європейської Комісії у реалізації амбітної програми реформ та в імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

«Тож висловлюю найкращі побажання уряду України у досягненні цілей реформ, у покращенні життєвих стандартів та у наближенні України до ЄС», - додав представник Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок розпочала візит до Брюсселя. Вчора керівник уряду України провів зустрічі з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Програма візиту передбачає також низку робочих зустрічей із представниками Європейської Комісії та Європейського Парламенту.

11 лютого Денис Шмигаль очолить українську делегацію на переговори у форматі Ради асоціації Україна-ЄС.