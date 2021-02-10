Шмигаль запросив президента Європарламенту на саміт Кримської платформи

Україна розраховує на запуск у 2021 році процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію задля поглиблення секторальної інтеграції з Європейським Союзом.

На цьому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив під час зустрічі з президентом Європейського парламенту Давідом Марією Сассолі у Брюсселі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Переконаний, що Європарламент і, перш за все, парламентський комітет асоціації надаватимуть потужну політичну підтримку цьому процесу», — підкреслив Шмигаль.

Він відзначив символічність, що саме сьогодні Європарламент розглядає важливий для України документ — Доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію.

«Важливо, що цим документом вкотре висловлено беззастережну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Приємно також, що Європарламент визнає євроінтеграційні прагнення України та дає позитивні оцінки процесу реформ», — сказав Прем’єр.

Шмигаль підкреслив, що наприкінці минулого року був проведений успішний 22-й Саміт Україна — ЄС, тому Україна очікує і результативного засідання Ради асоціації.

«Розраховуємо на запуск цього року процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію, з метою використання потенціалу ПВЗВТ та поглиблення секторальної інтеграції з ЄС», — сказав він.

Під час розмови з президентом Європарламенту Прем’єр-міністр також підкреслив стратегічний характер питання раннього доступу до вакцин для України. Він додав, що Україна розраховує на політичну підтримку Європарламенту в застосуванні Механізму передачі вакцини третім країнам, який було підготовлено Єврокомісією.

Окремо Шмигаль висловив вдячність Давіду Сассолі та Європарламенту за роль і значний внесок інституції в процес відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

«Глибоко переконаний, що голос Європарламенту спільно з іншими міжнародними інституціями, державами та окремими політиками дає відчутні результати — за ці роки звільнено чимало утримуваних українських громадян», — зазначив він.

Крім того, глава у ряду подякував Європейському Союзу за підтримку ідеї створення «Кримської платформи» та висловив очікування, що ЄС активно долучиться до установчого Саміту Кримської платформи, проведення якого заплановано на 23 серпня 2021 року в Києві. Він також запросив президента Європарламенту особисто долучитися до установчого Саміту.

Шмигаль наголосив, що Україна високо цінує продовження усіх пакетів санкцій щодо Російської Федерації у 2020 році та незмінну єдність позиції в ухваленні рішення щодо чергового продовження терміну дії економічних санкцій у грудні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.

Уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань.

Урядовці 11 лютого візьмуть участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.

Фото: КМУ