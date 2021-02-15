Україна налагоджуватиме парнерство зі скептиками «Північного потоку-2» - ОГТСУ

У Німеччині з'являються внутрішні гравці, що висловлють скептичне ставлення до проєкту "Північний потік - 2"; з ними Україна налагоджуватиме партнерство і діалог.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Oilpoint заявила директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Ольга Бєлькова.

"Там з’являються внутрішні гравці, які не так сильно зацікавлені у "ПП-2", як чинна влада. Посилює свої позиції і "Партія Зелених". Ми будемо налагоджувати з ними партнерство, шукати діалог", - зазначила Бєлькова.

При цьому, за її словами, більшість експертів вже ставлять під сумнів добудову "Північного потоку - 2".

"Щодня я проводжу перемовини принаймні з одним закордонним експертом. Залежно від того, де знаходяться ці експерти, думки щодо "Північного потоку–2" різняться. Усі, окрім Берліну, кажуть, що на 90% він не буде добудований і не буде введений, тому що це дуже складно. А німецькі експерти навпаки стверджують, що запуск "Північного потоку - 2" неминучий, він буде добудований, і лишається лише зрозуміти, яким чином буде знайдено вихід. Але Берлін одинокий в цій думці", - зазначила вона.

Бєлькова також наголосила, що ситуація навколо цього будівництва змінюється щодня.

"Навколо "Північного потоку - 2" все змінюється буквально щодня, враховуючи, що нещодавно було обрано нового президента в США, отримано новий розподіл сил у Конгресі США. Також відбувається зміна політичних сил і настроїв в Німеччині, є кейс Навального, є зміна думки в Європі щодо Німеччини, є позиції Євросоюзу, і є санкції США, які вже діють", - підкреслила вона.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід з Росії до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку - 2» було призупинено.

Втім, російська сторона поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони. Укладання труб завершено на ділянці протяжністю 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН, повідомив оператор проєкту Nord Stream 2 AG 28 грудня.