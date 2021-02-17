Байден думає над санкціями для зупинки Nord Stream 2 - Білий дім

Президент США Джо Байден вважає проект газопроводу «Північний потік-2» невдалою угодою для Європи і розглядає питання про необхідність санкцій для його припинення.

Про це заявила у вівторок на брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ із посиланням на «Голос Америки».

Адміністрація Байдена проводить аналіз проекту трубопроводу, по якому планується постачати газ із Росії до Німеччини. За словами Дженніфер Псакі, президент чітко дав зрозуміти, що вважає проект «поганою угодою для Європи».

Як повідомляв Укрінформ, газопровід із Росії до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинено, однак російська сторона відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.