Вартість Nord Stream 2 давно перевищила економічну доцільність — Кулеба

Вартість реалізації проєкту газопроводу "Північний потік-2" перевищує його економічну доцільність, що свідчить про його спрямованість на підрив безпеки України та Європи.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твітері, повідомляє Укрінформ.

“Вартість "Північного потоку-2" давно перевищила економічну доцільність. Але Кремль надалі викидає мільярди. Це доводить: йдеться не про газ, а про підрив безпеки України, Європи і євроатлантичної єдності. Ми захищали і послідовно захищатимемо енергетичну незалежність Європи від РФ”, - підкреслив глава МЗС

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" має бути призупинено до парламентських виборів у РФ у вересні задля тиску на Москву щодо впровадження демократичних реформ.

Газопровід з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинено, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща та країни Балтії.