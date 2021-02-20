Литва пропонує зупинити будівництво Nord Stream 2 до виборів у РФ

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" між РФ та Німеччиною має бути призупинено до парламентських виборів у РФ у вересні задля тиску на Москву щодо впровадження демократичних реформ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Очікується, що у понеділок міністри закордонних справ ЄС досягнуть домовленості про запровадження санкцій проти союзників президента РФ Володимира Путіна у відповідь на ув'язнення критика Кремля Олексія Навального.

"Заморожування (будівництва - ред.) може бути компромісом", - заявив Ландсбергіс.

"Ми не пропонуємо скасувати проєкт, а лише призупинити його. І продовжувати його, коли ми матимемо справу з демократично обраним російським урядом. Це насправді може підвищити підтримку спорудження трубопроводу", - додав урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинено, однак російська сторона відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща та країни Балтії.

Фото: DELFI