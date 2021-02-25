Україна проти Росії: у заяві до ЄСПЛ - два десятки епізодів, згадується і Навальний

У останній заяві України проти РФ фігурує близько 20 епізодів, зокрема, у ній є також епізод щодо російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заступник міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив у ефірі телеканалу «Настоящее время», передає кореспондент Укрінформу.

«Вона (заява – ред.) включає у себе кілька епізодів, близько 20, ми їх ще будемо доповнювати. По Україні є 6 епізодів, по усьому іншому світу, відповідно, там десь 13 чи 14 епізодів, включаючи Олексія Навального, це – один із прикладів. І, окрім іншого, скажу, щоб зняти можливі аргументи РФ щодо того, що ми подаємо з порушенням 6-місячного строку (є такий термін на подачу заяви у ЄСПЛ) – ми подали (цю заяву – ред.) у рамках 6 – місячного терміну останнього епізоду адмінпрактики, на який ми скаржимося», - сказав заступник міністра.

Ліщина підтвердив, що у Міністерстві юстиції не розкривають імена всіх людей, які фігурують у цій заяві, бо поки ще рано це робити, і зазначив, що у відомства є ще термін для доповнення цієї заяви.

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Відповідаючи на питання щодо доказової бази, яку вдалося зібрати, стосовно цієї заяви, він поінформував, що наразі заява була подана, щоб вкластися у 6 – місячний термін для її подачі, і там поки що докази в основному – це посилання на відкриті джерела.

«Наразі ми дозбираємо матеріали з різних правоохоронних органів – українських і іноземних, і найближчим часом ми подамо достатньо великі об’ємні додатки (до заяви – ред.)», - уточнив Ліщина.

Відповідаючи на питання, що об’єднує осіб з України, які фігурують у цій скарзі, заступник міністра уточнив, що «ми подавали зараз ті справи, де ми впевнено можемо стверджувати про зв'язок із (спецслужбами – ред.) РФ».

«Наприклад, у нас були великі сумніви у останньому варіанті… справа Бабченка поки не там, бо по матеріалам ми дивимося, що у нас немає прямої вказівки, прямих доказів того, що замовники з Росії були представниками спецслужб, наприклад. Ми матеріали ще додивляємося, можливо, щось ще знайдемо, але на цей момент він (Бабченко – ред.) не у списку. Докази ми збираємо, дуже щільна робота йде з Генпрокуратурою», - зазначив Ліщина.

Він уточнив, що Україна подала цю заяву сама, водночас висловивши думку, що найближчим часом до цієї заяви приєднаються інші держави у якості третіх осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого Україна подала нову міждержавну заяву проти РФ щодо організації нею ряду резонансних замахів та замовних вбивств, як на території нашої країни, так і на території держав-членів Ради Європи.