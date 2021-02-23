ЄСПЛ розглядає вісім тисяч справ, пов’язаних з агресією РФ в Україні
Про це у Фейсбуці поінформував заступник міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, передає Укрінформ.
«Наразі в ЄСПЛ знаходиться на розгляді біля 10,5 тис. справ проти України, з яких біля 8 тис. стосується російської агресії в Криму та на Сході. Тобто взагалі всіх справ, що не стосуються війни, щодо України 2,5 тисячі», - написав заступник міністра юстиції.
Як повідомлялося, 14 січня Європейський суд з прав людини визнав обґрунтованим позов України проти Росії на порушення прав людини в окупованому Криму.
Спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.