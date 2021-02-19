Суддя ЄСПЛ від України: Зеленський утворив комісію з відбору кандидатів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Президента.

"Цим документом глава держави затвердив положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України та утворив конкурсну комісію з добору кандидатів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з указом, конкурсна комісія повинна розмістити у двотижневий строк оголошення про проведення відповідного конкурсу та забезпечити його проведення. Вона формується з фахівців у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в цій галузі.

Міністерство закордонних справ має забезпечити тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи.

Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини може бути громадянин України з високими моральними якостями, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста).

Кандидат також повинен мати досвід роботи у сфері права або стаж наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері або в галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше 10 років. Необхідно ґрунтовно знати положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколи до неї та практику Європейського суду з прав людини, а також вільно володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

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Кандидатом не може бути особа, яка на момент подання документів для участі в конкурсі досягла 65 років; визнана судом недієздатною; має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді; має непогашену судимість або піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов'язане з корупцією правопорушення.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації і на вебсайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Конкурс передбачатиме тестування для визначення рівня володіння офіційними мовами Ради Європи, проведення співбесіди та відбір кандидатів.

Про результати конкурсу голова конкурсної комісії інформує Президента України та подає список відібраних кандидатів до Міністерства закордонних справ України для його подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи. МЗС має внести до Ради Європи список кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Як повідомлялося, із червня 2010 року суддею ЄСПЛ від України є Ганна Юдківська. Термін її повноважень закінчився в квітні 2019 року, але вони продовжуються автоматично до обрання наступного судді.

Суддів Європейського суду з прав людини призначає Парламентська асамблея Ради Європи. Україна має подати до Страсбурга три кандидатури.