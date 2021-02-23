Україна подала до ЄСПЛ нову заяву проти Росії

Україна подала до ЄСПЛ нову заяву проти Росії

Укрінформ
Україна подала нову міждержавну заяву проти Російської Федерації щодо організації нею ряду резонансних замахів та замовних вбивств, як на території нашої країни, так і на території держав-членів Ради Європи.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, інформує пресслужба Міністерства юстиції у Фейсбуці.

«Україна відкриває чергову ділянку юридичного фронту у протистоянні з Росією в ЄСПЛ 19 лютого 2021 року Україною було подано нову міждержавну заяву проти Російської Федерації щодо організації нею ряду резонансних замахів та замовних вбивств, як на території України, так і на території держав-членів Ради Європи», - повідомив Малюська.

За його словами, РФ упродовж тривалого часу широко застосовує тактику терору за допомогою політичних вбивств як на власній території, так і на території інших держав, а з початку агресії РФ та окупації частини нашої держави – і на території України.

Читайте також: ЄСПЛ розглядає вісім тисяч справ, пов’язаних з агресією РФ в Україні

За його інформацією, за період з 2014 року на території нашої країни було здійснено низку замахів та вбивств представниками спецслужб РФ, завербованими ними особами та представниками російських окупаційних адміністрацій «Л/ДНР», які викликали значний резонанс в українському суспільстві.

«При цьому, Російською Федерацією не тільки не проводиться ефективне розслідування, а й вживаються заходи щодо перекладання відповідальності за такі злочини на інші держави, у тому числі на Україну. Це є зухвалим порушенням РФ міжнародно-правових зобов’язань, зокрема права на життя, що гарантоване статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Саме про порушення цього положення Конвенції скаржиться Україна у новій міждержавній справі проти Росії», - наголосив очільник Мін’юсту.

Зі свого боку заступник міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина уточнив, що наявні випадки позасудового застосування летальної сили є також достатніми для встановлення ЄСПЛ факту існування так званої «адміністративної практики», тобто, систематичних однотипних порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які підтримуються або толеруються відповідною державою.

Читайте також: В ЄС готують нові санкції проти Росії через справу Навального - МЗС Австрії

«У новій міждержавній справі щодо політичних вбивств уряд України звертається до ЄСПЛ з вимогою визнати наявність існування такої практики щодо проведення Росією цілеспрямованої політики фізичного знищення осіб, котрі, на думку РФ, «становлять загрозу її безпеці», - зазначив Ліщина.

У міністерстві поінформували, що у понеділок, 22 лютого 2021 року, ЄСПЛ повідомив український уряд, що ця міждержавна заява зареєстрована під № 10691/21 та відкрите провадження у цій справі.

Як повідомлялося, Ліщина заявив, що у Європейському суді з прав людини перебувають на розгляді близько 10,5 тисяч справ проти України, з яких майже 8 тисяч пов’язані із наслідками російської агресії в Криму і на Сході.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-