Дружина Навального повернулася в Москву

Дружина лідера російської опозиції Олексія Навального Юлія прибула в Москву з Німеччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Росбалт з посиланням на ТГ-канал «Раніше всіх».

«Юлія Навальна, яка полетіла до Німеччини 10 лютого, повернулася сьогодні в Москву... В аеропорту її зустріли журналісти, на запитання вона відповідати відмовилася», - йдеться у повідомленні.

Навальна їздила до ФРН з приватним візитом і була відсутня в Росії з 10 лютого.

За цей час її чоловіку винесли вирок у справі про наклеп на ветерана і відмовили в апеляції на рішення про реальний термін у справі «Ів Роше».

Повернення дружини політика збіглося з досягненням Євросоюзом домовленості про санкції проти чотирьох високопоставлених російських чиновників у відповідь на переслідування Навального. Офіційно імена не називалися. Однак, за словами опитаних дипломатів, до санкційного списку будуть внесені голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников, директор Федеральної

служби військ національної гвардії Віктор Золотов і генеральний прокурор РФ Ігор Краснов.

17 січня Навального затримали в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво", коли він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Фото: Alexander Zemlianichenko/dpa