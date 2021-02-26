Протести у М'янмі: проти демонстрантів застосували гумові кулі та світлошумові гранати

У М'янмі поліція використала світлошумові гранати й гумові кулі для розгону протестувальників у двох найбільших містах.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, щонайменше одна людина була поранена під час протестів у місті Янгоні. Також на опублікованій ЗМІ фотографії, зробленій у місті Мандалаї, видно пораненого демонстранта в машині швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що в Янгоні 26 лютого поліцейські відкривали попереджувальний вогонь для розгону протестувальників. Щонайменше одного демонстранта затримали.

Як повідомлялося, 1 лютого військові у М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Он М'їн були заарештовані.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Проте вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан.

Багато країн світу засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту проводять масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи й зброю.

Кілька країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми або заявили про готовність до такого кроку.