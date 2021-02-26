У найбільшому місті М'янми силовики розігнали акцію протесту

У найбільшому місті М'янми Янгоні сили безпеки 26 лютого розігнали акцію протесту проти перевороту, що стався у країні 1 лютого.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Демонстранти зібралися біля популярного торгівельного центру з плакатами та вигукували гасла проти перевороту. Як зазначається, понад тисячу людей вийшли на вулиці попри посилену охорону і водомети, які застосували силовики.

Поліцейські відкривали попереджувальний вогонь. Щонайменше одного демонстранта затримали. Силовики відтіснили протестувальників від головної дороги і продовжували переслідувати їх на сусідніх вулицях.

Наголошується, що в країні зростає напруженість між людьми, які виступають проти перевороту, і військовими.

Напередодні прихильники військових напали на протестувальників з рогатками, залізними прутами та ножами, поранивши кількох із них.

Як повідомлялося, 1 лютого військові у М'янмі відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Вони обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Он М'їн були заарештовані.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Проте вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан.

Багато країн світу засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту проводять масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи й зброю.

Кілька країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми або заявили про готовність до такого кроку.

Фото: Euronews