У М’янмі висунули нові звинувачення екслідерці країни Су Чжи

Поліція М'янми висунула нове обвинувачення проти колишньої лідерки країни Аун Сан Су Чжи - щодо порушення карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це інформує Associated Press.

Су Чжи звинувачують у порушенні закону, який передбачає покарання для порушників карантинних обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу, заявив журналістам адвокат Хін Маунг Зав. За це передбачене максимальне покарання у вигляді трьох років ув’язнення.

Як зазначається, можливо, до Су Чжи буде застосований більший термін покарання, оскільки через зміни до Кримінального кодексу, запроваджені військовими минулого тижня, це порушення може дозволити затримати колишню лідерку держави на невизначений термін, навіть без дозволу суду.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обгрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. Багато країн світу засудили цей переворот.