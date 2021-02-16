Малайзія депортує понад тисячу мігрантів із М'янми

Уряд Малайзії репатріює 1200 мігрантів з М'янми наступного тижня, незважаючи на військовий переворот в їх рідній країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Уряд країни запевнив, що це не стосується біженців із числа мусульманських меншин рохінджа, а також тих, хто зареєстрований в агентстві ООН у справах біженців.

Мігранти будуть депортовані 23 лютого на кораблях ВМС М'янми.

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави й оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал і віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Доки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Голова керівної партії М'янми "Національна ліга за демократію", глава МЗС і фактична лідер країни Аун Сан Су Чжи і президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обгрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. Багато країн світу засудили цей переворот.

Фото: AFP