«Велика сімка» засудила використання зброї проти людей у М’янмі

Глави МЗС країн «Великої сімки» засудили насильство в М’янмі та закликали звільнити всіх затриманих..

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії, США та верховного представника Європейського Союзу, розміщеній на сайті німецького МЗС.

«Рішуче засуджуємо насильство сил безпеки М'янми проти мирних демонстрантів. Ми висловлюємо свої співчуття з приводу втрати людських життів. Військові та поліція повинні проявляти граничну стриманість та поважати людське та міжнародне право. Застосування боєприпасів проти беззбройних людей є неприпустимим», - наголошується у заяві.

Міністри засудили залякування та репресії щодо людей, які виступають проти перевороту. Вони висловили занепокоєння з приводу жорстких заходів щодо свободи слова, включаючи заборони в Інтернеті та кардинальні зміни в законі щодо обмеження свободи слова. Дипломати підкреслили, що систематичні репресії проти демонстрантів, лікарів, журналістів та громадянського суспільства повинні припинитися, а надзвичайний стан має бути закінчено.

У G7 підтвердили, що залишаються єдиними в засудженні перевороту в М'янмі і знову закликали до негайного та безумовного звільнення всіх незаконно затриманих осіб. Західні країни запевнили, що продовжують підтримувати народ М'янми в його прагненні до демократії та свободи.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідерка країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи.

Багато країн світу засудили цей переворот. У М'янмі противники перевороту почали масові протести, які силовики жорстоко придушують, застосовуючи і зброю.