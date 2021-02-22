Від громадян Євросоюзу вимагатимуть негативний COVID-тест для в’їзду до Польщі

Польща планує найближчими днями дні запровадити на кордоні з іншими країнами ЄС на заході та півдні (Німеччина, Чехія, Словаччина) перевірку наявності негативного тесту на коронавірус. У разі його відсутності особи після перетину кордону потраплятимуть на обов'язковий карантин.

Про це заявив у понеділок глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє Укрінформ із посиланням на TVN24.

“Думаємо запровадити це (перевірка наявності негативного тесту при перетині кордону – ред.) ще під кінець цього тижня”,- заявив Недзельський.

За його словами, це означатиме відновлення прикордонної перевірки на внутрішніх кордонах з іншими країнами ЄС.

Глава МОЗ пояснив, що відсутність негативного тесту означатиме не відмову у в’їзді до Польщі, а необхідність відбуття карантину.

Недзельський повідомив, що Прикордонна служба РП потребує 48 годин, аби підготуватися до цієї новації на кордоні. Відтак нове правило, найімовірніше, буде запроваджено до кінця цього тижня.

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Польський міністр також повідомив, що уряд країни наприкінці тижня прийме рішення, яким не рекомендуватиме закривати носа та рота хустками, шарфами чи пластиковими масками, оскільки вони не ефективно захищають від інфікування, проте й надалі потрібно буде користуватися захисними масками.

Станом на сьогодні карантин у Польщі обов'язковий лише при перетині кордону з країнами, які не входять до ЄС.

Громадяни України, які перетинають кордон із Польщею підлягають обов’язковому 10-денному карантину. Від нього звільняються окремі категорії українців. Зокрема, йдеться про українців, які в'їжджають до Польщі протягом 48 годин з моменту отримання негативного результату тесту на COVID-19 (довідка польською або англійською мовами). Крім того, від обов’язкового карантину звільняються також українці, які мають довідку про наявність у них щеплення від COVID-19, водії, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, українські студенти, які навчаються в Польщі, дипломати, працівники аграрного сектора, спортсмени і тренери у рамках міжнародних змагань, медпрацівники, які їдуть працювати до РП.

Як повідомлялося, від початку пандемії у Польщі інфікувалися вже понад 1,6 млн осіб, померли понад 42 тис. осіб. За останню добу в Польщі інфікувалися майже 3,9 тис. осіб, померли 17 осіб.

У світі станом на ранок 22 лютого підтверджено майже 112 млн випадків коронавірусу, з них понад 2,4 млн летальних.