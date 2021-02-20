Польща пропонує Чехії та Словаччині місця для COVID-пацієнтів у своїх лікарнях

Уряд Польщі готовий надати інфікованим COVID-19 жителям Чехії та Словаччині місця у своїх тимчасових лікарнях, розгорнутих на півдні країни.

Про це повідомив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

“Прем’єр Чеської Республіки каже, що в нього вже немає вільних ліжок, тому я запропонував йому допомогу на півдні Польщі. Ми можемо запропонувати таку допомогу нашим чеськими і словацьким сусідам у Вроцлаві, Ополє, Катовіце, Кракові та Жешуві”,- зазначив Моравецький.

За його словами, епідемічна ситуація у сусідніх Чехії та Словаччини “удвічі-тричі гірша, ніж у Польщі”.

Як повідомлялося, у Польщі створено 39 тимчасових лікарень для прийому COVID-пацієнтів. З них 17 уже працюють, а 22 готові для повного розгортання. Загалом у зараз у країні налічується понад 26 тис. ліжок для COVID-пацієнтів, з них зайняті приблизно 45%.

Від початку епідемії коронавірусу, за офіційними даними, інфікувалися більш як 1,6 млн мешканців Польщі, померли понад 41,5 тис. осіб.