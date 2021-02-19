Польща заявляє про початок третьої хвилі коронавірусу

У міністерстві здоров'я Польщі заявляють про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

У п’ятницю, 19 лютого, у Польщі повідомили про 8777 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом, найбільше у Мазовєцькому воєводстві – 1427. Померла 241 особа, заражена COVID-19.

Від початку пандемії у Польщі підтвердили понад 1,623 млн випадків зараження коронавірусом, під патогенну та пов’язаних ускладнень померли 41823 особи.

За словами міністра здоров’я Адама Нєдзєльського, у Польщі – нині третя хвиля коронавірусу і питання не «чи», а «яких масштабів» буде ця хвиля.

Він додав, що на даний момент абсолютно немає місця для скасування наступних обмежень, а найновіші послаблення заборон можуть скасувати. Нєдзєльський наголосив, що лише соціальна дисципліна може перешкодити третій хвилі «побити» рівень заражень у листопаді.

Нєдзєльський також поінформував, що його відомство міркує, чи не деталізувати стандарт носіння масок і відмовитися від певних замінників, наприклад, шаликів.

Також за словами речника міністерства здоров’я Войцєха Андрусєвича, найновіше збільшення числа захворювань на COVID-19 у Польщі – це наслідки більшої активності.

«Можна сказати, що у нас початок третьої хвилі. Вона формується не так динамічно, як у Словаччині та в Чехії. (…) Але, на жаль, ми спостерігаємо тенденцію до зростання», - сказав Андрусєвич.

За його словами, динаміка третьої хвилі залежатиме від соціальної відповідальності і дотримання усіх правил.

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Нагадаємо, у Польщі триває так звані нульовий та перший етапи вакцинації від коронавірусу. Станом на п’ятницю, 19 лютого, у Польщі зробили 2,557 млн ін’єкцій проти COVID-19. Дві дози вакцини отримали майже 866 тисяч осіб.

Фото: PAP/Andrzey Lange