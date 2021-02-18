Польща - лідер в ЄС за відсотком COVID-вакцинованих

Польща посідає перше місце в ЄС за відсотком людей, які отримали бодай одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це написав у Твіттері голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає кореспондент Укрінформу.

“Найновіші дані засвідчують, що ми на першому місці серед країн ЄС за відсотком осіб, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19”, - написав Дворчик.

Najnowsze dane wskazują, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu wśród państw UE jeśli chodzi o odsetek osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w #NarodowyProgramSzczepień! #SzczepimySię pic.twitter.com/GtNHAlymg1 — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) February 17, 2021

За даними станом на 16 лютого, у Польщі принаймні одну дозу вакцини отримали 3,97% поляків, випереджаючи Грецію (3,82%) та Румунію (3,72%).

Станом на ранок 18 лютого у Польщі здійснено майже 2,4 млн щеплень. За минулу добу зафіксовано рекордну їх кількість – 141 тисячу.

В останні кілька днів у Польщі спостерігається спалах інфікування коронавірусом. За останню добу зафіксовано 9073 випадки зараження, що є найвищим показником від першої половини січня. За минулу добу в країні померли 273 інфіковані особи.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський заявив, що у разі зростання кількості інфікованих уряд наприкінці лютого може знову посилити карантинний режим.

Від початку пандемії у Польщі коронавірусом заразилися 1,6 млн осіб, понад 41,5 тис. хворих померли.

З 12 лютого у Польщі пом’якшено карантинний режим, зокрема відкрилися готелі, кінотеатри, театри, басейни, гірськолижні курорти, спортивні об’єкти. Проте з огляду на скупчення людей у курортних зонах, зокрема у місті Закопане чи на гірськолижних спусках, урядовці застерегли поляків, що ці пом’якшення можуть бути скасовані.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 110 520 533 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 2 442 945 летальних, одужали 85 415 125 осіб.

Фото: РАР