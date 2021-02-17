Як вакцинується світ: найшвидше – в Ізраїлі, найбільше – у США

Ізраїль має найшвидші темпи вакцинації населення від коронавірусу, а в Сполучених Штатах наразі щеплено найбільшу кількість людей.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані наукової інтернет-платформи Our World in Data.

Станом на 16 лютого в Ізраїлі було використано 78 доз вакцини від COVID-19 на 100 осіб. Загалом в країні громадянам введено вже 6,76 млн доз вакцини від коронавірусу.

Як зазначається на платформі, кількість використаних доз не означає, що було щеплено таку ж саму кількість осіб, адже одна людина могла отримати більше, ніж одну дозу, залежно від режиму вакцинації.

На другому місці за темпами вакцинації знаходяться Об’єднані Арабські Емірати – станом на 16 лютого там використано вже понад 52 дози на 100 осіб. Загалом по країні – 5,2 млн доз вакцини.

Третьою країною у світі, де найбільш швидко проходить вакцинація від COVID-19, є Велика Британія. Станом на 15 лютого у країні використано 23,75 доз вакцини на 100 осіб. Загалом у Великій Британії громадянам введено вже понад 16 млн доз вакцини.

Якщо ж рахувати за загальною кількістю доз вакцини, які були використані в країнах, то тут на першому місці знаходяться Сполучені Штати. У США станом на 16 лютого громадянам введено вже понад 55,2 млн доз вакцини.

На другому місці за загальною кількістю вакцинованих громадян знаходиться Велика Британія, де було використано вже понад 16 млн доз вакцини. На третьому – Індія (9 млн доз).

Станом на 16 лютого, у світі всього використано вже понад 184 млн доз вакцин від коронавірусу. За даними Worldometer, станом на вечір 17 лютого у світі зафіксували 110 177 459 випадків COVID-19.