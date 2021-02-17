Apple зробила емодзі шприца «менш лячним» через вакцинацію

Американська компанія Apple зробила емодзі шприца «менш лячним» на тлі масової вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

В новому емодзі шприца, яке нині доступне лише у бетаверсії оновлення програмного забезпечення iOS 14.5, більше не буде кількох крапель крові.

За словами представника Emojipedia, найбільшої енциклопедії емодзі з оновленнями та перекладами, Джеремі Барджа, таким чином у людей не буде складатися враження, що щеплення від коронавірусу пов’язане з кров’ю.

В Apple відмовилися коментувати новину.

Зазначається, що сама зміна емодзі сталася на тлі найбільшої вакцинації в історії США.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 лютого зафіксували 110 035 633 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 429 811 летальних випадків, одужали 84 851 754 особи.

Фото: blog.emojipedia.org