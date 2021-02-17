Apple зробила емодзі шприца «менш лячним» через вакцинацію

Apple зробила емодзі шприца «менш лячним» через вакцинацію

Укрінформ
Американська компанія Apple зробила емодзі шприца «менш лячним» на тлі масової вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

В новому емодзі шприца, яке нині доступне лише у бетаверсії оновлення програмного забезпечення iOS 14.5, більше не буде кількох крапель крові.

За словами представника Emojipedia, найбільшої енциклопедії емодзі з оновленнями та перекладами, Джеремі Барджа, таким чином у людей не буде складатися враження, що щеплення від коронавірусу пов’язане з кров’ю.

В Apple відмовилися коментувати новину.

Зазначається, що сама зміна емодзі сталася на тлі найбільшої вакцинації в історії США.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 17 лютого зафіксували 110 035 633 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 429 811 летальних випадків, одужали 84 851 754 особи.

Фото: blog.emojipedia.org

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