Фон дер Ляєн застерігає від придбання COVID-вакцин на «чорному ринку»

Будь-яка пропозиція придбати вакцину проти COVID-19 на «чорному ринку», навіть якщо ділки пропонують продукцію під виглядом авторизованих в ЄС препаратів, несе величезні ризики та небезпеку для людей, що можуть скористатися такого роду «послугами».

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Колегії Єврокомісії з питань вакцинації та боротьби з пандемією COVID-19 заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Саме так вона відповіла на прохання журналіста прокоментувати повідомлення про, нібито, домовленості окремих регіонів Італії придбати вакцини авторизованих виробників поза межами національних медичних установ, що уповноважені проводити планову вакцинацію.

«Ви говорити зараз, наприклад, про Pfizer, дози якого пропонувалися торгівцями. Надзвичайно ризиковано користатися таким продуктом, який не має чіткої ідентифікації. До того ж існує нульова гарантія, що вакцина була в контейнері, і ви не маєте жодної уяви, який шлях вона пройшла під час транспортування, як і чи завжди дотримувалися необхідні процедури охолодження», - зауважила президент Єврокомісії.

Вона додала, що чула про подібні спроби шахрайства, про інциденти, коли дози вакцини пропонувалися на продаж. За словами Урсули фон дер Ляєн, під час кризи, на зразок пандемії коронавірусу, завжди знаходяться ділки, які хочуть нажитися та отримати прибуток на проблемах інших людей.

«Якщо ви купуєте це на «чорному ринку», безумовно, ви приймаєте ризик, якщо щось трапиться. Ніхто не має забувати – вакцина є біологічно активною субстанцією, якщо це вакцина, а не якась інша субстанція, що прищеплюється здоровій людині. Тож це величезна відповідальність», - сказала президент Єврокомісії.

Вона наголосила на тому, що існують вагомі причини, чому європейські інституції та національні уряди заснували настільки деталізовану систему контролю за походженням вакцин та за ланками їх постачання, яке має здійснюватися із дотриманням всіх технологічних вимог збереження цих препаратів.

«Стосовно вакцин ми бачимо, що кількість підробок та спроб їх запропонувати наразі зростає. Ми боремося з цієї тенденцію. OLAF (Європейський офіс із запобігання шахрайству – ред.) проводить відповідні розслідування та надає державам-членам поради, як ідентифікувати такі випадки шахрайства. Наша мета притягнути до відповідальності тих, хто цим займається, і дослідити витоки цього явища» - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Єврокомісія централізовано створила розвинуте вакцинне «потрфоліо» за рахунок укладення форвардних контрактів з шістьма відомими фармакологічними компаніями, ще з двома такими компаніями переговори, наразі, тривають. Завдяки цим зусиллям Євросоюз вже зараз замовив, з урахуванням оголошеного сьогодні контракту на 300 мільйонів доз вакцини Moderna, більш як 2,6 мільярда доз вакцини, що набагато перевищує розмір населення ЄС, та дозволяє Євросоюзу планувати передання частини замовлених вакцин країнам-партнерам та міжнародним організаціям. Всі закупівлі вакцин проти COVID-19 ЄС здійснює централізовано. Придбані вакцини вважаються «соціальним благом», тож вакцинація в європейських країнах проходить безоплатно.

За даними Worldometer, у світі станом на 17 лютого виявлено 110 035 633 випадків зараження коронавірусом та 2 429 811 летальних випадків. Одужали 84 851 754 особи.