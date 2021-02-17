Посол ФРН прогнозує, що українці не зможуть користуватися безвізом з ЄС ще кілька місяців

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен прогнозує, що дія безвізового режиму між Україною та країнами Європейського Союзу, яку було припинено через пандемію коронавірусу, не відновиться протягом ще декількох місяців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Фельдгузен заявила у ході віртуальної зустрічі з українцями, яка транслювалася на сторінці посольства ФРН у Фейсбуці.

"Це все залежить від епідеміологічної ситуації... Оскільки українці їздять без віз до Шенгенського простору, це питання не тільки Німеччини, це питання всіх країн у Шенгенському просторі. Ми як посольство вже мінімум чотири рази заповнювали анкету про (епідеміологічну. - ред.) ситуацію в Україні, і, в принципі, остання анкета була досить позитивною, тому що тут ситуація наразі краща, ніж в Німеччині. Але ми дивимося не тільки на два останніх тижні, тому що дати дозвіл, а потім через два тижні знову забрати, це теж погано. Я боюся, що це буде ще декілька місяців, але початок вакцинації, мені здається, допомагатиме (відновленню дії безвізу. - ред.)", - сказала Фельдгузен.

Вона порадила стежити за сайтом посольства ФРН, додавши, що "там точно будуть останні новини на цю тему".

За даними Worldometer, у світі станом на 17 лютого виявлено 110 035 633 випадки зараження коронавірусом, з них 2 429 811 летальних. Одужали 84 851 754 особи.