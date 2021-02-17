Посол ФРН прогнозує, що українці не зможуть користуватися безвізом з ЄС ще кілька місяців
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Фельдгузен заявила у ході віртуальної зустрічі з українцями, яка транслювалася на сторінці посольства ФРН у Фейсбуці.
"Це все залежить від епідеміологічної ситуації... Оскільки українці їздять без віз до Шенгенського простору, це питання не тільки Німеччини, це питання всіх країн у Шенгенському просторі. Ми як посольство вже мінімум чотири рази заповнювали анкету про (епідеміологічну. - ред.) ситуацію в Україні, і, в принципі, остання анкета була досить позитивною, тому що тут ситуація наразі краща, ніж в Німеччині. Але ми дивимося не тільки на два останніх тижні, тому що дати дозвіл, а потім через два тижні знову забрати, це теж погано. Я боюся, що це буде ще декілька місяців, але початок вакцинації, мені здається, допомагатиме (відновленню дії безвізу. - ред.)", - сказала Фельдгузен.
Вона порадила стежити за сайтом посольства ФРН, додавши, що "там точно будуть останні новини на цю тему".
За даними Worldometer, у світі станом на 17 лютого виявлено 110 035 633 випадки зараження коронавірусом, з них 2 429 811 летальних. Одужали 84 851 754 особи.