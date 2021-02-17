Київ і Берлін працюють над полегшенням умов в’їзду українських заробітчан - посол

Україна і Німеччина наразі працюють над полегшенням умов легального в'їзду і працевлаштування в ФРН для українських трудових мігрантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у ході віртуальної зустрічі з українцями, яка транслювалася на сторінці посольства ФРН у Фейсбуці.

"Ми всі дуже залежні від подальшого перебігу пандемії. Мої колеги тут (в Україні - ред.) і в Німеччині інтенсивно працюють над тим, щоб заробітчани могли поїхати в Німеччину, наприклад, працювати на фермах, збирати фрукти, полуницю", - сказала Фельдгузен.

Вона зауважила, що тема трудової міграції була дуже складною рік тому, оскільки безвізовий режим дозволяв перебувати, зокрема, в Німеччині до 90 днів. Водночас дипломатка нагадала, що для таких заробітчан існують спеціальні правила, наприклад, стажування в Німеччині в рамках навчання в Україні в галузі сільського господарства

"Ми про це навіть не знали до пандемії. Зараз нам треба знайти іншу легальну базу, щоб ці люди могли легально в'їхати в Німеччину і там працювати. Ми вже тут в контакті з усіма установами, які цим займаються, і сподіваюсь, що цьогоріч буде менше хаосу, ніж рік тому", - зазначила Фельдгузен.