Музеї Ватикану розкритикували за відкриття в умовах карантину

Музеї Ватикану, які знову відкриті для відвідувачів з 1 лютого, викликали критику з боку екскурсоводів та відвідувачів за надмірну наповненість людьми та недотримання норм соціального дистанціювання.

Як передає Укрінформ, про це інформує портал Religion News.

Музеї Ватикану, відкрили свої двері відвідувачам 1 лютого після майже тримісячного закриття, найдовшого з часів Другої світової війни. Втім, лише останні вихідні та відзначення Дня Святого Валентина привабили до музеїв великі натовпи людей.

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Хоча деякі екскурсоводи критикують відсутність нагляду та заходів безпеки у музеях Ватикану, інші заявляють, що проблема полягає у недостатній підготовці деяких екскурсоводів та тому, що мешканці Риму звикли насолоджуватися мистецтвом та культурою у своєму повсякденному житті, й тепер відвідують лише один музей на вихідних.

Хоча в Італії карантинні обмеження дозволяють музеям працювати лише з понеділка по п'ятницю, музеї Ватикану дотримуються норм Держави Ватикан, що дозволяє їм працювати також у вихідні з 8:30 до 18:30.

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Як повідомлялося, музеї Ватикану повністю припинили свою роботу на початку загального карантину у зв'язку з COVID-19 9 березня та частково відновили її 1 червня. З 9 листопада, згідно з постановою італійської влади, всі виставки та музеї знову були змушені закритися.

Рішення про відкриття музеїв з 1 лютого було прийнято керівництвом Губернаторства Граду Ватикан.