Особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень коронавірусної хвороби

Особистий лікар Папи Римського, 78-річний Фабріціо Соккорсі, помер від онкологічного захворювання, ускладненого коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Vatican News.

"78-річний Романо був госпіталізований в Джемеллі з онкологічною патологією. Смерть настала від ускладнень, пов'язаних з Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Соккорсі народився 2 лютого 1942 року в Римі. У 1968 році він закінчив університет Ла Сапієнца за спеціальністю Медицина і хірургія" та викладав імунологію в Госпітальній медичній школі Риму та регіону Лаціо. Був консультантом Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану та експертом у медичній консультації Конгрегації у справах святих. Папа Римський Франциск вибрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.

Як зазначає видання, у 2017 році у Соккорсі від тривалої хвороби померла дочка.

Фото: vaticannews.va