Особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень коронавірусної хвороби
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Vatican News.
"78-річний Романо був госпіталізований в Джемеллі з онкологічною патологією. Смерть настала від ускладнень, пов'язаних з Covid-19", - йдеться в повідомленні.
Соккорсі народився 2 лютого 1942 року в Римі. У 1968 році він закінчив університет Ла Сапієнца за спеціальністю Медицина і хірургія" та викладав імунологію в Госпітальній медичній школі Риму та регіону Лаціо. Був консультантом Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану та експертом у медичній консультації Конгрегації у справах святих. Папа Римський Франциск вибрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.
Як зазначає видання, у 2017 році у Соккорсі від тривалої хвороби померла дочка.
Фото: vaticannews.va