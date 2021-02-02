У Раді Європи закликали російську владу припинити репресії

У Раді Європи закликали владу в РФ негайно звільнити затриманих учасників мирних демонстрацій та припинити репресії проти власних громадян.

Про це йдеться у переданій власному кореспонденту Укрінформу заяві комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.

«Це ігнорування прав людини, демократії та верховенства права, на жаль, вже не є новим феноменом у країні, де правозахисників, журналістів і громадянське суспільство постійно переслідують, включаючи винесення дуже сумнівних судових рішень», - заявила Міятович.

У Раді Європи відзначили, що російське керівництво повинно дотримуватися зобов'язань у сфері прав людини, гарантувати свободу і безпеку зібрань та висловлювань, а не розгортати репресії проти прав своїх громадян.

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«Російська влада повинна негайно звільнити учасників мирних демонстрацій та притягнути до відповідальності поліцейських, які поводилися протиправно», - заявила комісар РЄ.

Міятович заявила про намір негайно обговорити з представниками російської влади порушені питання.

Як повідомлялося, другі вихідні поспіль у містах Росії проходять акції на підтримку затриманого й поміщеного під варту опозиціонера Олексія Навального. У 18 регіонах Росії вже порушили 40 кримінальних справ.

За даними проєкту допомоги затриманим «ОВС-Інфо», на акціях 23 січня затримали понад чотири тисячі осіб, на акціях 31 січня - понад п'ять тисяч осіб. Також на акції 31 січня поліцейські застосовували електрошокери та сльозогінний газ.

За підрахунками російської Профспілки журналістів і працівників ЗМІ, в РФ під час акцій на підтримку Навального 31 січня було затримано 82 журналісти.