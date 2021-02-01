У МЗС Німеччини закликають ЄС до рішучої політики у відносинах з Росією

Німеччина та Євросоюз у цілому потребують єдиної та рішучої політики у відносинах із Росією, яка посилює конфронтацію у зовнішніх відносинах.

Про це в коментарі виданню Spiegel написав держсекретар МЗС ФРН Міхаель Рот, передає Укрінформ.

«У відносинах із Росією нам потрібен європейський курс єдності та рішучості… Тож настав час провести стратегічні дебати та визначити пріоритетом спільну європейську політику щодо Росії», - зазначив дипломат.

За його словами, Росія за президента Володимира Путіна стає дедалі більш експансивною та конфронтаційною. Кремль розглядає себе як силу порядку на пострадянському просторі і мислить категоріями сфер впливу, що нещодавно знову було продемонстровано в Нагірному Карабаху.

У безпосередній близькості Москва сама створила пояс невирішених конфліктів й анексувала український півострів Крим у порушення міжнародного права, йдеться у дописі. У Білорусі Росія підтримує диктатора, який щосили тримається за владу і застосовує масове насильство для придушення мирного руху за демократію і свободу.

Як зазначає Рот, Росія також стає дедалі агресивнішою щодо Євросоюзу. При цьому, за його словами, у ЄС усвідомлюють, що російське керівництво використовує будь-яку можливість, аби вбити клин між його членами. Якщо країни ЄС не дозволять розділити себе, то зможуть ефективно відстоювати свої цінності та інтереси сукупною силою, вказує дипломат. На його переконання, відносини з РФ на національному рівні мають відповідати спільній лінії.

Рот визнає, що ЄС має стратегічний інтерес у підтримці діалогу з РФ, у тому числі для розв'язання багатьох міжнародних проблем. Однак продовжувати діалог аж ніяк не означає загравати з Путіним або намагатися прикрашати реальність. «Коли справа стосується наших цінностей та інтересів, ми не повинні цуратися конфронтації. Чим складніші наші відносини з Росією, тим чіткішою повинна бути наша мова», - додає держсекретар МЗС ФРН.

Він нагадує, що агресивна зовнішня політика йде паралельно зі зростанням репресій усередині РФ. Це країна, в якій права людини топчуться ногами. Допомогти російському громадянському суспільству – зобов’язання ЄС. Водночас ЄС повинен краще озброїтися проти кібератак, цілеспрямованої дезінформації та теорій змови в цифровому просторі, пише Рот.

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Дипломат також наголошує на важливості диверсифікації джерел енергопостачання, аби уникнути залежності від окремих постачальників. До того ж, додає Рот, у майбутньому треба обговорювати складні питання з партнерами по ЄС і союзниками (США) заздалегідь, адже європейська енергополітика є сильнішою, коли об’єднує, а не розділяє.

За словами Рота, Євросоюз також серйозніше повинен сприймати проблеми своїх східних сусідів, і думати про них більше, ніж це було в минулому. Задля цього слід докласти подальших зусиль для зміцнення Східного партнерства та надання країнам-партнерам ширшої підтримки. Водночас, пише держсекретар німецького МЗС. «східна політика» ніколи не повинна призводити до того, щоб суверенні держави були «розчавлені між традиційними зв'язками з Росією та їхньою європейською орієнтацією».