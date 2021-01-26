ЄС визначиться із санкціями проти Росії після суду над Навальним

Євросоюз зачекає на рішення російського суду стосовно ув’язнення чи звільнення опозиціонера Олексія Навального, перш ніж буде вирішувати питання запровадження нових санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву, зроблену міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом після зустрічі з главами МЗС інших держав-членів ЄС.

«Ми домовилися сьогодні почекати на рішення суду, почекати й подивитися… чи Олексія Навального звільнять за 30 днів», – сказав Маас, додавши, що «це ще не кінець».

Як повідомляв Укрінформ, за словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, у Ради міністрів закордонних справ ЄС не було єдиної позиції щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, тож жодного рішення з цього приводу у понеділок не було прийнято.

Жозеп Боррель заявив, що планує відвідати Москву наступного тижня, аби закликати російську владу звільнити Навального та його затриманих прихильників. Він додав, що лідери Євросоюзу планують обговорити подальші дії щодо Росії на саміті 25-26 березня.

Російський опозиціонер Олексій Навальний був затриманий 17 січня, щойно повернувся з Німеччини, де проходив лікування і реабілітації після спроби отруєння. Його обвинувачують у тому, що під час лікування він не з’явився до інспектора, як передбачено обов’язками умовно засудженого.

Читайте також: Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального у ПАРЄ

Суд над Навальним призначено на 2 лютого. Припускають, що його можуть засудити до реального позбавлення волі терміном до 3,5 років.

23 січня в різних містах Росії пройшли акції на підтримку Навального та інших політв'язнів. Вони стали наймасовішими за останні роки. За даними мережі штабів Навального, до протестів долучилися щонайменше 250 тисяч осіб.