«Не було єдності»: Боррель пояснив, чому не визначились із санкціями щодо РФ

У Ради міністрів закордонних справ ЄС не було єдиної позиції щодо запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, тож жодного рішення з цього приводу не прийнято.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Деякі з країн-членів порушували питання про те, що могло б стати хорошою відповіддю на ситуацію в Росії навколо пана Навального та заарештованих людей, а їх більше 3 тисяч... Але не з’явилося жодних конкретних пропозицій за столом переговорів», - зазначив Боррель.

Він зауважив, що будь-яка позиція щодо запровадження санкцій або їх відсутність завжди ґрунтується на політичних оцінках.

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«Безумовно, Рада ЄС готова реагувати, виконати належні дії, якщо того вимагатимуть обставини. Але сьогодні не було жодних пропозицій, і в результаті – немає жодних рішень щодо цього», - додав Боррель.

Як повідомлялося, всі рішення Ради ЄС щодо запровадження санкцій приймаються після належної правової аргументації та виключно за принципом консенсусу.

Раніше частина європейських міністрів перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі висловлювали думки, що найкращою відповіддю з боку ЄС на арешт російського опозиціонера Навального та жорстоке придушення акцій на його підтримку 23 січня могло б бути застосування проти Росії Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини.

фото: European Union