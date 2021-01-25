«Не було єдності»: Боррель пояснив, чому не визначились із санкціями щодо РФ
Про це на пресконференції за підсумками зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн ЄС заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Деякі з країн-членів порушували питання про те, що могло б стати хорошою відповіддю на ситуацію в Росії навколо пана Навального та заарештованих людей, а їх більше 3 тисяч... Але не з’явилося жодних конкретних пропозицій за столом переговорів», - зазначив Боррель.
Він зауважив, що будь-яка позиція щодо запровадження санкцій або їх відсутність завжди ґрунтується на політичних оцінках.
«Безумовно, Рада ЄС готова реагувати, виконати належні дії, якщо того вимагатимуть обставини. Але сьогодні не було жодних пропозицій, і в результаті – немає жодних рішень щодо цього», - додав Боррель.
Як повідомлялося, всі рішення Ради ЄС щодо запровадження санкцій приймаються після належної правової аргументації та виключно за принципом консенсусу.
Раніше частина європейських міністрів перед початком засідання Ради ЄС у Брюсселі висловлювали думки, що найкращою відповіддю з боку ЄС на арешт російського опозиціонера Навального та жорстоке придушення акцій на його підтримку 23 січня могло б бути застосування проти Росії Глобального режиму санкцій ЄС за порушення прав людини.
фото: European Union