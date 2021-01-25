Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального у ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи пройдуть дебати про арешт російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, такі зміни до порядку денного зимової сесії, яка розпочалася у Страсбурзі, затвердили делегати ПАРЄ.

Дебати заплановані на середу, 27 січня. За результатами обговорення не передбачено ухвалення резолюції.

Голова російської делегації Петро Толстой намагався відтермінувати питання Навального і провести дебати у четвер. Таким чином делегація РФ мала за мету забезпечити найменшу увагу до цих дебатів та мінімальну присутність парламентаріїв, адже багато членів ПАРЄ, за сталою практикою, можуть завершувати свою роботу на пленарній сесії вже у четвер.

Серед інших питань, парламентарії не підтримали проведення дебатів щодо «заборони російської мови та інших мов національних меншин в України», ініційованих делегацією РФ.

Не було включене до порядку денного й ініційоване українською делегацією питання про порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму.

Також упродовж цієї сесії не відбудуться дебати про погіршення ситуації у Білорусі, які планувалися раніше.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація домоглася оскарження повноважень російських парламентаріїв у ПАРЄ.

Зимова сесія Асамблеї проходить у Страсбурзі 25-29 січня. Це перша пленарна сесія ПАРЄ після січня 2020 року. Усі попередні були скасовані через пандемію коронавірусу.

Засідання через карантинні обмеження в умовах пандемії проходять у гібридному форматі. Делегати можуть бути фізично присутніми на засіданнях, дебатах і голосуваннях із дотриманням суворих санітарних норм або працювати дистанційно. Для потрапляння до палацу «Європа», де проходять засідання, необхідно пройти експрес-тест на коронавірус або надати сертифікат про проведення ПЛР-тесту на COVID-19 не пізніш як за 72 години.