Кулеба – про слова Навального щодо Криму: «Бутерброд» доведеться повернути

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якщо в результаті демократичних виборів опозиціонер Олексій Навальний очолить Росію, то йому доведеться повернути окупований Крим Україні.

Про це глава МЗС України розповів в ефірі каналу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Треба розуміти Росію. Ми не повинні теж зачаровуватись Олексієм Навальним, з точки зору інтересів України. Я переконаний, що бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані. Тут не повинно бути жодних ілюзій", – сказав він.

На думку Кулеби, Росії доведеться у будь-якому разі вибачатися за анексію Криму.

"Ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або посяде якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто", – сказав він.

Восени 2014 року Навальний у відповідь на запитання про статус Криму риторично запитав: "Крим – це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?". Він визнав, що Росія порушила міжнародне право, окупувавши український півострів, але заявив, що Крим "де-факто російський".

За даними Радіо Свобода, згодом опозиціонер зазначав, що метафора з бутербродом не найбільш вдала, але вона встигла стати крилатою.

Хоча Навальний заявляв, що Росія захопила півострів незаконно, у 2015-му в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода і "Голосу Америки" він сказав, що "питання Криму" не вдасться швидко вирішити. Політик пояснив це тим, що там нібито мешкає 3 мільйони людей із російськими паспортами. Виходом із ситуації тоді він назвав "чесний референдум", перед яким можливість агітувати матимуть українська влада і кримські татари.

Однак вже в 2017 році Навальний заявив, що "не бачить вирішення кримської проблеми", і цю проблему, на його думку, "не вирішить ані президент Путін, ані президент Навальний".

У 2017 році Навальний визнав, що в Україні воюють російські війська, і пообіцяв вивести їх в разі перемоги на президентських виборах 2018 року (до участі в яких зрештою не був допущений). Водночас він заявляв про необхідність надати жителям Донбасу амністію та гарантії захисту від репресій.

При цьому опозиціонер у коментарях ЗМІ називав тему України "периферійною" для внутрішньої російської політики, а її обговорення – хоч і важливим, але таким, "чого хоче Путін", аби нав’язувати свій порядок денний.

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Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, відбулися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.