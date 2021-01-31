Британія впевнена, що ЄС не заблокує ввезення вакцин від коронавірусу

У Лондоні впевнені, що ЄС не заблокує ввезення вакцин від коронавірусу до Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

"Уряд Великої Британії вважає, що ЄС не перешкоджатиме ввезенню вакцин до країни", - йдеться у повідомленні.

Це сталося після того, як Брюссель скасував своє контроверсійне рішення, яке могло передбачати перевірки на ірландської кордоні.

Британська міністр міжнародної торгівлі Ліз Трасс повідомила, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запевнила прем'єр-міністра Бориса Джонсона, що "не буде порушень угод, які ми (Британія - ред.) маємо з будь-яким виробником в ЄС".

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"Шлях вирішення цього лежить крізь глобальне співробітництво, крізь переконання, що ми реалізуємо програму вакцинації так, як ми зараз робимо", - йдеться у повідомленні Sky News.

Заява пролунала після того, як Брюссель визнав, що було помилкою ініціювати надзвичайні повноваження, передбачені угодою щодо Brexit (стаття 16), для обмеження експорту вакцин до Північної Ірландії.

ЄС раніше запровадив так званий механізм прозорості, який надає країнам блоку повноваження відмовляти у дозволі на експорт вакцин, якщо компанія, яка їх виготовляє, не виконала існуючі контракти з ЄС.

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Спроба ЄС застосувати заходи контролю до ірландського кордону була широко засуджена керівниками британських та загальноєвропейських галузевих органів.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 31 січня зафіксовано 103 142 465 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 229 612 летальних, одужали вже 74 774 596 осіб.

Фото: Getty Images