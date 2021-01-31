У світі зафіксували 103,1 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 31 січня зафіксовано 103 169 675 випадків зараження коронавірусом, із них - 2 230 297 летальних, одужали вже 74 819 916 осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Лідерами за кількістю випадків хвороби COVID-19 у світовій статистиці є США (26 655 740), Індія (10 747 091), Бразилія (9 176 975) та РФ (3 832 080). Найбільше летальних випадків зафіксовано у США (450 381).

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 31 січня лабораторно підтверджено 1 219 455 випадків COVID-19, з них за добу - 3 177.

Фото: news.sky.com