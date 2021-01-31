В Японії виявили вогнище «британського» COVID-штаму
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK із посиланням на МОЗ Японії.
За даними медиків, інфікування «британським» штамом підтверджено у чотирьох мешканців префектури Сайтама віком від 40 до 70 років.
«Троє з них мають зв'язок із місцем роботи чоловіка, котрий мешкає в Токіо, та іншими людьми, у яких раніше було підтверджено інфікування новим варіантом вірусу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом у зазначеному місці аналогічним штамом коронавірусу заразилися сім осіб.
Як повідомлялося, згідно з даними Європейського регіонального бюро ВООЗ, у 33 європейських країнах зафіксовані випадки зараження штамом COVID-19, який уперше з'явився у Великій Британії, у 16 - епізоди інфікування штамом, виявленим у ПАР.
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