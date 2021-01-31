Уряд Японії займеться вивченням побічних ефектів COVID-вакцини

В уряді Японії сформовано робочу групу з вивчення можливих побічних ефектів вакцини Pfizer, яку планується використовувати для масових щеплень від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Японія планує розпочати масову вакцинацію населення наприкінці лютого. Попервах її проведення забезпечать сотня державних і громадських лікарень по всій країні.

Зазначається, що цим установам доручено відстежувати протягом 28 днів стан людей після щеплення другою дозою вакцини.

Експертна група уряду буде збирати отримані дані, їх обіцяють регулярно публікувати.

Як повідомило міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії, насамперед щеплення отримають понад 10 тисяч медичних працівників. Усі вони дали згоду пройти вакцинацію.

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