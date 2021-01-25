У ЄС заявили про перший недружній крок з боку Лондона після Brexit

Рішення Великої Британії понизити дипломатичний статус Представництва ЄС у цій країні, яке було прийнято відразу після її виходу зі складу Євросоюзу, є недружнім сигналом, але ЄС впевнений, що разом із британськими друзями зможе знайти взаємоприйнятне рішення для цієї ситуації.

Про це в понеділок під час пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, це питання порушувалося (під час зустрічі - ред.). Є чіткий погляд і єдність з цього питання серед країн-членів. Це не є дружнім сигналом, першим такого роду, який Велика Британія надіслала нам відразу після того, як вийшла з Європейського Союзу. Якщо вони будуть продовжувати в тому ж дусі – це не відкриє жодних добрих перспектив», - сказав Боррель.

Він зауважив, що європейська сторона не запитує Об’єднане Королівство про щось нове і не просить про якесь особливе ставлення до себе, оскільки зовнішній дипломатичний статус Європейського Союзу визнається країнами та міжнародними організаціями по всьому світу.

«Ми маємо 143 делегації по світу. Без жодного винятку, всі країни надають делегаціям ЄС та їх персоналу статус, еквівалентний дипломатичній місії держави за Віденською Конвенцією. Велика Британія добре обізнана з цим. Належне ставлення, виходячи з Конвенції, є стандартною практикою між рівними партнерами. Ми переконані в тому, що зможемо вирішити це питання з нашими друзями в Лондоні для взаємного задоволення», - зауважив Високий представник ЄС.

Він підкреслив, що Європейська сторона надає всі можливості для такого рішення і не прийме ситуацію, якщо Велика Британія виявиться єдиною країною в світі, яка не визнає дипломатичний еквівалент Делегації Європейського Союзу як окремої країни.

За повідомленнями британських ЗМІ, минулого тижня Foreign Office оголосив рішення про пониження дипломатичного статусу Представника ЄС у Великій Британії, тому що не «хоче створювати прецеденту» поводження з Євросоюзом як з окремою країною.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз оголосив про відкриття власної делегації у Лондоні після того, як у ніч проти 1 лютого 2020 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС і набула статусу «третьої країни».

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Рішення по відношенню до Представництва ЄС, подібне до британського, у січні 2019 року, за адміністрації Дональда Трампа, прийняв Державний департамент США, який понизив дипломатичний статус делегації ЄС у Вашингтоні від держави-члена до міжнародної організації. Вже у лютому цього ж року американська сторона скасувала таке рішення.

Фото: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación