У ЄС заявили про перший недружній крок з боку Лондона після Brexit

У ЄС заявили про перший недружній крок з боку Лондона після Brexit

Укрінформ
Рішення Великої Британії понизити дипломатичний статус Представництва ЄС у цій країні, яке було прийнято відразу після її виходу зі складу Євросоюзу, є недружнім сигналом, але ЄС впевнений, що разом із британськими друзями зможе знайти взаємоприйнятне рішення для цієї ситуації.

Про це в понеділок під час пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, це питання порушувалося (під час зустрічі - ред.). Є чіткий погляд і єдність з цього питання серед країн-членів. Це не є дружнім сигналом, першим такого роду, який Велика Британія надіслала нам відразу після того, як вийшла з Європейського Союзу. Якщо вони будуть продовжувати в тому ж дусі – це не відкриє жодних добрих перспектив», - сказав Боррель.

Він зауважив, що європейська сторона не запитує Об’єднане Королівство про щось нове і не просить про якесь особливе ставлення до себе, оскільки зовнішній дипломатичний статус Європейського Союзу визнається країнами та міжнародними організаціями по всьому світу.

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«Ми маємо 143 делегації по світу. Без жодного винятку, всі країни надають делегаціям ЄС та їх персоналу статус, еквівалентний дипломатичній місії держави за Віденською Конвенцією. Велика Британія добре обізнана з цим. Належне ставлення, виходячи з Конвенції, є стандартною практикою між рівними партнерами. Ми переконані в тому, що зможемо вирішити це питання з нашими друзями в Лондоні для взаємного задоволення», - зауважив Високий представник ЄС.

Він підкреслив, що Європейська сторона надає всі можливості для такого рішення і не прийме ситуацію, якщо Велика Британія виявиться єдиною країною в світі, яка не визнає дипломатичний еквівалент Делегації Європейського Союзу як окремої країни.

За повідомленнями британських ЗМІ, минулого тижня Foreign Office оголосив рішення про пониження дипломатичного статусу Представника ЄС у Великій Британії, тому що не «хоче створювати прецеденту» поводження з Євросоюзом як з окремою країною.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз оголосив про відкриття власної делегації у Лондоні після того, як у ніч проти 1 лютого 2020 року Велика Британія вийшла зі складу ЄС і набула статусу «третьої країни».

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Рішення по відношенню до Представництва ЄС, подібне до британського, у січні 2019 року, за адміністрації Дональда Трампа, прийняв Державний департамент США, який понизив дипломатичний статус делегації ЄС у Вашингтоні від держави-члена до міжнародної організації. Вже у лютому цього ж року американська сторона скасувала таке рішення.

Фото: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

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