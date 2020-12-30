Після Brexit: ЄС підписав низку угод з Британією

Європейський Союз підписав у середу низку документів, які визначатимуть двостороннє партнерство між ЄС і Великою Британією після 31 грудня 2020 року, коли спливає перехідний період за угодою про Brexit.

Як повідомляє Укрінформ, церемонія підписання цих документів відбулася у Брюсселі за участю Президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У повідомленні на сайті Європейської Ради зазначається, що підписані європейською стороною документи будуть відправлені до Лондона для підписання Прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

«Угода, яку ми підписали сьогодні, є результатом місяців інтенсивних переговорів, в ході яких Європейський Союз виявив безпрецедентний рівень єдності. Ця угода є справедливою і збалансованою, яка повною мірою захищає фундаментальні інтереси Європейського Союзу та створює стабільність і передбачуваність для наших громадян і компаній», - зауважив з цього приводу Шарль Мішель.

Угода про подальше партнерство між ЄС і Великобританією пройде процедуру опрацювання у Європейському Парламенті та у Європейській Раді перед остаточною ратифікацією з боку ЄС.

Як повідомляється, 30 грудня у Брюсселі були підписані три документи:

Угода про торгівлю та співробітництво між Європейським Союзом та Європейським Співтовариством Атомної енергетики, з одного боку, та Об’єднаним Королівством Великої Британії та північної Ірландії - з іншої сторони

Угода між Європейським Союзом і Об’єднаним Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо процедур безпеки для обміну та захисту інформації з обмеженим доступом

Угода між урядом Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Європейським Співтовариством атомної енергетики про співпрацю у сфері безпечного та мирного використання ядерної енергії.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня Велика Британія і ЄС досягли компромісу навколо угоди про подальше партнерство після завершення перехідного періоду Brexit, що спливає 31 грудня поточного року.

28 грудня 2020 року лідери політичних груп Європейського Парламенту під час зустрічі за участю Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та Президента Європарламенту Девіда Сассолі досягли принципової згоди щодо можливості попереднього тимчасового застосування угоди між ЄС і Великою Британією ще до завершення процесу її розгляду та ратифікації відповідно до парламентських процедур.

Термін на вивчення тексту угоди між ЄС і Великою Британією для Європарламенту, Європейської Ради та Єврокомісії буде дещо продовжений на період тимчасового застосування угоди, що має дозволити Європарламенту ратифікувати цей документ за встановленою процедурою під час пленарного засідання у березні наступного року.

Як очікується, сьогодні, 30 грудня, цей документ буде винесений на розгляд парламенту Великої Британії.

Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року.