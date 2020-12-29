Британія і Туреччина підписали угоду про торгівлю після Brexit

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Угода, що набуде чинності 1 січня 2021 року, спрямована на підтримку торгівлі між двома країнами, обсяг якої станом на 2019 рік перевищував 25 мільярдів доларів.

Це одна з торговельних угод після Brexit, які уряд Великої Британії зараз укладає з країнами світу. Вона з’явилася через декілька днів після того, як було погоджено нову торговельну угоду з ЄС.

Міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пеккан та посол Великої Британії у Туреччині Домінік Чілкотт підписали нову угоду між країнами. Пеккан назвав цю угоду найважливішим торговельним документом для Туреччини з часу підписання угоди про митний союз із ЄС у 1995 році.

"Угода про вільну торгівлю стане новою та особливою віхою у відносинах між Туреччиною та Великою Британією", - сказав Пеккан.

У заяві британського уряду зазначається, що угода продовжить дію нинішніх пільгових мит для майже 7 600 британських підприємств, котрі експортували товари до Туреччини у 2019 році, забезпечуючи безперервний безмитний потік товарів.

Обидві країни заявили, що угода у майбутньому призведе до ще більшої всеохоплюючої угоди.

Як повідомляв Укрінформ, 31 січня 2020 року Велика Британія вийшла з ЄC. Перехідний період, передбачений угодою про Brexit, завершується 31 грудня цього року.

Велика Британія і Євросоюз 24 грудня домовилися про нову угоду у сфері торгівлі, яка діятиме після Brexit.

Фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg