Після Brexit: Рада ЄС схвалила угоду, яку підпишуть завтра в Брюсселі

Рада ЄС у вівторок за письмовою процедурою ухвалила угоду про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією, що відкриває шлях до підписання документа, яке оголошене на завтра, 30 грудня 2020 року.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні ухвалила за письмовою процедурою рішення підписати Угоду про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великою Британією та про її тимчасове застосування з 1 січня 2021 року, в очікуванні погодження від Європейського парламенту та рішення Європейської Ради наступного року», - йдеться у документі.

Як зазначається, сторони підпишуть Угоду 30 грудня 2020 року. Від ЄС документ підпишуть президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. З боку Великої Британії свій підпис під документом поставить прем’єр-міністр країни Борис Джонсон. Церемонія підписання відбудеться у Брюсселі.

Після формального підписання ухвалене сьогодні рішення ради ЄС, тимчасові положення Угоди та весь їх текст будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС та тимчасово застосовуватимуться з 1 січня 2021 року.

За процедурою, Угода має бути ухвалена Європейською Радою після її підтримки у Європейському парламенті.

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня ЄС і Велика Британія досягли компромісу навколо змісту угоди про майбутнє партнерство після завершення перехідного періоду Brexit.

Вчора під час зустрічі за участю президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та головного переговірника від ЄС Мішеля Барньє керівники політичних груп Європарламенту дали згоду на тимчасове застосування Угоди між ЄС і Великою Британією до формального розгляду в Європарламенті для уникнення хаосу для громадян і бізнесу, що міг бути спричинений сценарієм «без угоди».

Водночас лідери політичних груп прийняли рішення продовжити ретельний парламентський аналіз Угоди з тим, щоб ухвалити її під час пленарного засідання Європарламенту у березні наступного року.

Референдум щодо виходу Великої Британії з ЄС відбувся 23 червня 2016 року. Велика Британія вийшла з ЄС з 31 січня 2020 року. Передбачений угодою про Brexit перехідний період спливає 31 грудня поточного року.