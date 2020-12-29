Ціни на нафту «підігрівають» стимулюючі заходи у США і Brexit-угода

Ціни на нафту підвищуються у вівторок, 29 грудня, на фоні оптимізму з приводу зростання попиту на паливо, так як США можуть розширити виплати в рамках стимулів для боротьби з пандемією, а угода про Brexit має стабілізувати торгівлю між ЄС і Великою Британією.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $51,10 за барель, що на $0,24 (0,47%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,32 (0,67%) - до $47,94 за барель. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $50,86 і $47,62 відповідно.

Палата представників конгресу США в понеділок затвердила затребоване президентом Дональдом Трампом збільшення стимулюючих виплат в умовах COVID-19 з $600 до $2 тис. Законопроект був прийнятий 275 голосами "за" при 134 "проти". Передбачається, що даний захід зіткнеться з протидією в сенаті.

Увечері в неділю Трамп підписав бюджет країни на 2021 фінансовий рік у розмірі $2,3 трлн, який включає пакет заходів з підтримки економіки в умовах пандемії в розмірі $900 млрд.

За словами експертів Axi зростання нафтового ринку може бути обмежене у зв'язку з побоюваннями з приводу нового штаму коронавірусу. При цьому обмеження на пересування, спрямовані на стримування поширення захворювання, можуть представляти ще більший знижувальний ризик. Попит на нафту в січні, схоже, буде досить нестійким, зазначають вони.

Прогнози зниження запасів нафти в США надали підтримку цінам. Очікується, що запаси знизилися минулого тижня, показало попереднє опитування Рейтер у понеділок, напередодні публікації даних.

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Проте, побоювання з приводу посилення блокувань обмежують зростання цін.

Новий штам вірусу у Сполученому Королівстві призвів до повторного запровадження обмежень на пересування, що вплинуло на короткостроковий попит і знизило ціни. При цьому різко зросла кількість госпіталізацій і інфекцій у деяких регіонах Європи й Африки.

Незабаром у центрі уваги також опиниться зустріч ОПЕК +, запланована на 4 січня.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 51,17 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 50,95 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($50,90).

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