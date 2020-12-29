Коронакриза: у Конгресі США пропонують підвищити допомогу громадянам до $2 тисяч

Нижня палата Конгресу США ухвалила законопроєкт, що підвищує з $600 до $2 тисяч одноразову допомогу американцям у період пандемії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом, 275 законодавців – переважно від Демократичної партії – висловилися за документ, 134 конгресмени виступили проти.

Ініціативу щодо підвищення одноразових виплат у межах широкого антикризового пакета допомоги сумою $2,3 трлн, затвердженого напередодні, висунув сам президент Трамп. Він висловив невдоволення пропозицією Конгресу «спрямувати десятки й сотні мільйонів доларів іншим країнам», тоді як для звичайних американців передбачено лише чеки по $600.

Натомість республіканці в Конгресі відхилили заклик свого президента, наголосивши, що це може негативно позначитися на дефіциті бюджету.

Подальшу долю законопроєкту вирішуватиме Сенат, який контролюється республіканською більшістю.

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Як повідомляв Укрінформ, республіканці й демократи в Конгресі США впродовж останніх тижнів вели складні переговори щодо законопроєкту з масштабним фінансуванням, спрямованим на підтримку державної економіки, бізнесу та громадян у період пандемії. Документ із загальним бюджетом $2,3 трлн передбачав цілий комплекс заходів – у тому числі одноразову виплату $600 для більшості американців, а також на $300 підвищував виплати з безробіття для певних категорій громадян.