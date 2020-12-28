Трамп підписав антикризовий закон на $2,3 трильйона - CNN

Президент США затвердив закон про державне фінансування й допомогу в період пандемії в розмірі $2,3 трлн - попри свої ж таки заперечення та критику в бік Конгресу.

Як повідомляє CNN, глава Білого дому поставив свій підпис під документом у неділю, передає Укрінформ.

«Президент запобіг виникненню урядового шатдауну, який міг би розпочатися у вівторок», - йдеться у повідомленні.

Закон, зокрема, дозволяє щонайменше 12 мільйонам американців отримувати протягом 11 наступних місяців виплати у двох ключових програмах допомоги з безробіття в період пандемії. Крім того, він дозволяє одноразову виплату $600 для більшості громадян США та до середини березня підвищує виплати з безробіття на $300.

Водночас той факт, що Трамп затягнув із затвердженням закону та не підписав його до суботи, означає, що люди, включені до певних програм допомоги, не отримають підтримки за останній тиждень року.

Як повідомляв Укрінформ, республіканці й демократи в Конгресі США впродовж останніх тижнів вели складні переговори щодо ухвалення законопроєкту з масштабним фінансуванням, спрямованим на підтримку державної економіки, бізнесу та громадян у період пандемії.

Трамп спочатку відмовився затверджувати цей документ, заявивши: «Я прошу Конгрес внести зміни до цього законопроєкту та збільшити сміховинні $600 - до $2000 або до $4000 для сімейної пари».

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Глава Білого дому також зазначив, що вимагає від Конгресу «негайно позбутися марнотратних і непотрібних пунктів» або надіслати йому на підпис інший проєкт закону.

Якби Трамп застосував вето до цього законопроєкту, уряду США загрожувало би припинення фінансування з федеральних фондів.

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