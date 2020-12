Трамп заявив, що карантин завдає більшої шкоди, ніж сам коронавірус

Таке повідомлення американський лідер опублікував у суботу, 26 грудня, в Twitter, передає Укрінформ.

За словами глави Білого дому, карантин руйнує життя багатьох людей і збиток від його введення гірше збитку, викликаного самим вірусом. Як зазначив Трамп, попри карантин, зокрема, в Каліфорнії кількість інфікованих зросла.

"Карантин у штатах, якими керують демократи, повністю руйнує життя багатьох людей. Це набагато гірше, ніж збиток, викликаний самим китайським вірусом. Число тих, що заразилися в Каліфорнії зросла, попри карантин, а Флорида та інші штати не закривалися і добре справляються", - написав глава Білого дому.

The lockdowns in Democrat run states are absolutely ruining the lives of so many people - Far more than the damage that would be caused by the China Virus. Cases in California have risen despite the lockdown, yet Florida & others are open & doing well. Common sense please!