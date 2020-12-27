Трамп назвав Байдена фейковим президентом

Трамп назвав Байдена фейковим президентом

Укрінформ
Чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Про це Трамп написав у twitter, передає Укрінформ.

За словами Трампа, обраний президентом США Джо Байден – фейковий глава держави через голосування поштою, яке він вважає фальсифікованим.

"Молодий військовий, служив в Афганістані, сказав мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші та кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші, з мільйонами й мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожі з виборами в країні третього світу. Фейковий президент!" - написав Трамп.

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Twitter позначив висловлювання Трампа посиланням, за яким пропонується дізнатися про безпечність процедури голосування поштою.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня, після оприлюднення результатів голосувань у Каліфорнії, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден отримав необхідну кількість голосів вибірників, аби його перемога на виборах 3 листопада була формально затверджена системою електорального коледжу.

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Інавгурація Джо Байдена на посаду президента США відбудеться 20 січня 2021 року.

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