Трамп назвав Байдена фейковим президентом

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп назвав Джо Байдена фейковим президентом, а вибори у США – гіршими, ніж в Афганістані.

Про це Трамп написав у twitter, передає Укрінформ.

За словами Трампа, обраний президентом США Джо Байден – фейковий глава держави через голосування поштою, яке він вважає фальсифікованим.

"Молодий військовий, служив в Афганістані, сказав мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші та кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші, з мільйонами й мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожі з виборами в країні третього світу. Фейковий президент!" - написав Трамп.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA’s 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Twitter позначив висловлювання Трампа посиланням, за яким пропонується дізнатися про безпечність процедури голосування поштою.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня, після оприлюднення результатів голосувань у Каліфорнії, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден отримав необхідну кількість голосів вибірників, аби його перемога на виборах 3 листопада була формально затверджена системою електорального коледжу.

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Інавгурація Джо Байдена на посаду президента США відбудеться 20 січня 2021 року.