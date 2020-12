Трамп назвав Байдена фейковим президентом

Про це Трамп написав у twitter, передає Укрінформ.

За словами Трампа, обраний президентом США Джо Байден – фейковий глава держави через голосування поштою, яке він вважає фальсифікованим.

"Молодий військовий, служив в Афганістані, сказав мені, що вибори в Афганістані набагато безпечніші та кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші, з мільйонами й мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожі з виборами в країні третього світу. Фейковий президент!" - написав Трамп.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA’s 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President!