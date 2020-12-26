Порушення на виборах: Трамп звинувачує ФБР та Мін'юст у бездіяльності

Президент США Дональд Трамп вважає, що Міністерство юстиції та Федеральне бюро розслідувань нічого не зробили для розслідування фальсифікацій на президентських виборах.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у Твіттері.

Трамп пише, що "бездіяльність" цих відомств увійде в історію разом із "найбільшою аферою в історії США" (результатом виборів - ред.).

"Міністерство Юстиції та ФБР нічого не зробили щодо фальсифікацій виборів 2020 року, які стали найбільшою аферою в історії нашої країни, попри величезні докази. Їм має бути соромно. Історія запам'ятає це. Ніколи не здавайтеся. Побачимося в окрузі Колумбія 6 січня", - написав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня, після оприлюднення результатів голосувань у Каліфорнії, кандидат у президенти США від демократів Джо Байден отримав необхідну кількість голосів вибірників, аби його перемога на виборах 3 листопада була формально затверджена системою електорального коледжу.

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Інавгурація Джо Байдена на посаду президента США відбудеться 20 січня 2021 року.